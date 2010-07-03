Папа Римский направил приветствие Путину

Фото: kremlin.ru

Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

Послание понтифик направил в момент пролета в небе над Россией по пути из Японии, где он завершил свой апостольский визит.

"Я сердечно приветствую ваше превосходительство, пролетая в небе над Россией по пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации, желая божьего благословения, мира и радости", – говорится в сообщении, опубликованном службой печати Святого престола.

Владимир Путин встречался с Папой Римским 4 июля. Встреча длилась около часа, как того требует протокол, и проходила во дворике Сан Дамасо в Апостольском дворце.

Для Путина и Франциска их встреча стала третьей – ранее они проводили переговоры в 2013 и 2015 годах. На этот раз они обсудили вопросы гуманитарной помощи пострадавшим и восстановление христианских святынь в Сирии, ситуацию на юго-востоке Украины и положение дел в Венесуэле.

Во время обеда с представителями российско-итальянского Форума гражданских обществ Владимир Путин рассказал с разрешения понтифика перессказыл часть их беседы.

Путин рассказал, что у Папы Римского на столе всегда лежат книги Достоевского и Льва Толстого. Понтифик поделился с Путиным мнением, что "без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником".