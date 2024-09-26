Путин заявил, что Тихоокеанская железная дорога заработает в 2025 году

Фото: 123RF/humannet

Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, откроется в следующем году. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе выступления на "Российской энергетической неделе".

Ранее президент страны говорил, что развитие Дальнего Востока без преувеличения является приоритетом для страны на весь XXI век. По его словам, там необходимо развивать инфраструктуру. Так, одним из таких проектов стал мост на Сахалине, который до сих пор сохраняет свою актуальность.

Также российский лидер привел в пример строительство Восточного полигона железных дорог ("Транссиб" и "БАМ") и открытие выхода к Охотскому морю.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова и способна воплощать в реальность транспортные проекты глобального масштаба, делая это "быстро, много и качественно". Как он подчеркнул, способность РФ к таким проектам доказали инженеры, проектировщики и другие специалисты своим трудом и ответственным подходом к делу.

