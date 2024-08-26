Путин заявил о росте ВВП на 4,6% за первое полугодие

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За первое полугодие ВВП России увеличился на 4,6%. Российская экономика продолжает расти хорошими темпами, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"По оценке за первое полугодие ВВП прибавил 4,6%. На 4,4% вырос объем промышленного производства", – подчеркнул он.

По словам российского президента, высокую планку задают обрабатывающие отрасли, на которых рост составил 8%. Путин указал, что доходы бюджета РФ за первое полугодие достигли 20 триллионов рублей, что на 36% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Как уточнил глава государства, в стране сохраняется рекордно низкая безработица. Рост зарплат в реальном выражении за первое полугодие показал значение в 10,1%, отметил Путин.

Вместе с тем, по мнению экономиста Константина Тузова, ВВП России будет расти в среднем на 2% в год до 2027 года. Таким образом, экономика России увеличится через три года на 8,5% по сравнению с уровнем 2023 года. Также эксперт прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивными экономические показатели России. Путин уже не раз давал высокую оценку работе кабмина и Банка России, поэтому президент РФ, как утверждает представитель Кремля, удовлетворен их деятельностью.

