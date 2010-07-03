Тюремную медицину могут передать Минздраву

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может передать тюремную медицину в ведение министерства здравоохранения, сообщил замдиректора службы Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, со следующей недели будут проводиться консультации по данному вопросу с участием Минздрава и Минюста РФ. Максименко также уточнил, что в местах лишения свободы люди умирают в 2,5 раза реже, чем в целом по стране.
10 августа ФСИН провел турнир по вождению автозаков. В мероприятии участвовали водители подразделений службы из более чем 10 регионов страны.
Участники турнира демонстрировали навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и стрельбы.
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