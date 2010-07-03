ФСИН проведет турнир по вождению автозаков

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление ФСИН.

В турнире примут участие водители подразделений службы из более чем 10 регионов страны.

Отмечается, что участники турнира продемонстрируют навыки маневрирования с препятствием в условиях города, знания правил дорожного движения и стрельбы.

Турнир состоится на базе управления конвоирования в Капотне.

Турнир проводится третий год. В 2018 году в нем участвовали водители спецавтомобилей из Тулы, Рязани, Владимира, Смоленска, Калуги, Нижнего Новгорода, Костромы, Подмосковья, управления автотранспорта ФСИН России.

Мероприятие приурочено ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который был учрежден в 2017 году.

