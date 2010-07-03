Путин снял с должности посла РФ в Великобритании Яковенко

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Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Яковенко находился в должности посла РФ в Лондоне с 2011 года. Его пост временно займет советник-посланник Иван Володин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставку "обычной ротацией глав диппредставительств".

26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что Москва так и не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия.