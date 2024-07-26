Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России надо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

"Потому что рассказывать детям кондово, для галочки – никогда не работает", – сказал политик, его выступление опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

По словам представителя Кремля, когда родители видят, что их детям что-то рассказывают для галочки, они тоже начинают протестовать. За 1–2 года подготовить такую когорту учителей невозможно, сейчас принимаются усилия для того, чтобы наладить эту систему подготовки преподавателей, указал Песков.

"Ну, и потом это целая методика, это должны быть учебные технологии, учебные методики, которые нравятся молодому поколению, маленькому поколению, чтобы они это воспринимали", – подчеркнул пресс-секретарь.

Он также указал, что сейчас уровень консолидации и патриотизма российского общества очень высок.

Ранее СМИ писали, что российские власти обсуждали возможность создания нового министерства, которое могло бы отвечать за молодежную политику и патриотическое воспитание. По данным прессы, оно могло бы появиться на базе Росмолодежи в результате перехода к ней функций Минпросвещения. Однако идеи, касающиеся любых структурных изменений, могут быть пересмотрены в последний момент, рассказывал источник в администрации президента.