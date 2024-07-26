Песков назвал Орбана европейским смутьяном за визит в РФ для выяснения позиции по Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетив Россию, стал европейским смутьяном, хотя он лишь пытался понять российскую позицию по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

"Он (Виктор Орбан. – Прим. ред.) же не сказал: "Я поддерживаю Россию". Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию", – отметил представитель Кремля, выступление которого опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

По словам Пескова, премьер Венгрии решил понять позиции сторон, чтобы говорить об урегулировании конфликта. Он напомнил, что Орбан, кроме РФ, посетил Украину и Китай. Однако за поездку в Москву теперь над венгерским премьером "глумятся всем Евросоюзом", уточнил политик.

Ранее Орбан сказал, что интенсивность конфликта на Украине в ближайшее время может сильно увеличиться. Он предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с РФ, сохраняя контакты с Украиной. Кроме того, он попросил уходящего с должности главы Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран объединения его идеи по урегулированию сложившейся вокруг Украины ситуации.