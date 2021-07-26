Песков прокомментировал протест Японии из-за поездки Мишустина на Итуруп

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии в связи с рабочей поездкой премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. По словам представителя Кремля, председатель правительства может посещать те российские регионы, которые сам считает необходимым.

"Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также коснулся вопроса заключения мирного договора с Японией. Он отметил, что Москва неоднократно на различных уровнях доносила до Токио свою позицию относительно условий данного документа и продолжит работать на этом направлении дальше.

В понедельник, 26 июля, Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Первой его остановкой стал южнокурильский остров Итуруп, где премьер осмотрел поликлинику центральной районной больницы и цеха рыбоперерабатывающего комплекса.

Между тем постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД страны, чтобы заявить протест в связи с посещением российским премьером Итурупа.

Вопрос о Курильских островах является спорным в отношениях между Россией и Японией. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Однако Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Москва исходит из того, что присоединение островов к СССР стало одним из итогов Второй мировой войны, суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

