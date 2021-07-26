Песков рассказал, смотрит ли Путин Олимпиаду

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
У Владимира Путина нет возможности следить за всеми олимпийскими соревнованиями, однако в Кремле болеют за россиян и ждут новых побед. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что российский лидер уже поздравил Виталину Бацарашкину, завоевавшую на Олимпиаде в Токио золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
"Мы, конечно же, все вместе ждем новых золотых медалей, новых призеров Олимпийских игр. Президент, как вы понимаете, не имеет возможности прямо смотреть, что называется, онлайн выступления наших спортсменов. Но, конечно же, так же, как и мы все, болеет за наших", – сказал он.
В воскресенье, 25 июля, команда ОКР получила первую золотую медаль. Единственную победу пока одержала стрелок Виталина Бацарашкина в дисциплине стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров.
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