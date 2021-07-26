Мальчик из Австрии рассказал, почему решил написать письмо Путину

Фото: kremlin.ru

Австрийский мальчик Маттиас Брандштеттер рассказал, почему решил написать письмо российскому президенту. Об этом сообщает РИА Новости.

После выхода новости о письме юного австрийца Владимиру Путину не все поверили, что мальчик действительно существует, однако семья Брандштеттер, в которой воспитываются 10-летние двойняшки Маттиас и Клара, действительно живет в городе Ноймаркт-им-Мюлькрайс региона Верхняя Австрия.

Мама детей Сюзанна – словачка, папа Даниэль – австриец. Дома они часто говорят о политике, а дети активно участвуют в этих разговорах.

На двери, ведущей в комнату Маттиаса, висит рисунок, на котором изображены три флага в следующем порядке – России, Австрии и Словакии. Под каждым написано название страны на ее национальном языке, а еще ниже на смеси английского и русского сказано: "Моя любимая – Россия" ("My favorite is Россия". – Прим. ред.).

По словам мальчика, он слышал в новостях, что у России и Европы есть интересные друг для друга товары, однако страны сотрудничают меньше, чем следовало бы. Маттеус убежден, что многие придерживаются мнения о необходимости более тесного взаимодействия, однако не все пишут российскому лидеру и тем более получают ответ.

"И я не ожидал ответа, но почти каждый день спрашивал родителей, прочитал ли Путин мое письмо. Сейчас я думаю, что он прочтет его", – рассказал ребенок.

Мальчик владеет двумя языками – немецким и словацким, а также учит английский и русский. Последний ему нужен, чтобы однажды стать футбольным вратарем в России. Правда мама в подобные перспективы не верит, так как еще недавно сын мечтал стать пилотом. В то же время отец Маттиаса убежден, что знание русского даст ребенку хорошие перспективы в будущем.

Мальчик признался, что интересуется историей России и хотел бы посетить эту страну. Из известных мест он назвал Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Сибирь.

Семья Брандштеттер тесно общается с сопредседателем российско-австрийского форума "Сочинский диалог" Кристофом Ляйтлем, который и передал письмо Маттиаса российскому посольству в Австрии. Папа мальчика рассказал, что Ляйтль лично знает Путина и очень высокого мнения о российском президенте.

После ребенок получил ответ от посла России Дмитрия Любинского, который сообщил, что передал письмо в Кремль. Российские дипломаты направили мальчику фото президента России с автографом и три книги на русском – "Москва – столица нашей Родины", детскую энциклопедию "Россия" и еще одну под названием "Московский Кремль. Гарнизон особого назначения".

Маттиас сообщил, что уже знает место, где разметить подаренное фото. Он планирует повесить его над своей кроватью.

Родители заверили, что сын сам решил написать письмо российскому президенту. При этом когда он спросил, что следует добавить в текст, мама посоветовала пригласить Путина в гости.

Семья вспомнила, что в 2018 году российский лидер неожиданно для всего мира принял приглашение на свадьбу экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль и заглянул на пару часов в Австрию, чтобы поздравить молодоженов, а после отправился по рабочим делам в Берлин.

Брандштеттеры не рассчитывают на приглашение в Кремль, однако не исключают такой возможности. Если встреча состоится, они хотели бы поблагодарить президента РФ за ответ, так как это доставило много радости Маттиасу.

Сюзанна призналась, что преклоняется перед Путиным и пожелала бы ему придерживаться своей линии. Она также заявила о поддержке российского президента в Европе, хотя не все готовы выражать ее открыто.

Вне зависимости от продолжения истории с письмом семья рассчитывает однажды провести летний отпуск в России. Однако конкретных планов у Брандштеттеров пока нет.

Ранее сообщалось, что 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину. В нем он попросил президента РФ "не терять веру в Европу".

