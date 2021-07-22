Мать мальчика из Австрии рассказала о его письме Путину

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Мать десятилетнего австрийского мальчика, написавшего письмо президенту РФ Владимиру Путину, Сюзанна Брандштеттер в беседе с РИА Новости рассказала, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку. При этом на ответ никто не рассчитывал.

"Скажу вам честно, это письмо – точно не наша инициатива", – призналась Брандштеттер.

Она добавила, что часто с мужем обсуждает политику, а детям рассказывает историю каждой страны. При этом им не нравится, когда о каком-то государстве отзываются исключительно плохо, ведь всегда есть две стороны медали.

Женщина отметила, что ее муж австриец, а она словачка, поэтому определенную симпатию к России семья испытывает. По ее словам, они вместе смотрели документальное кино, ребенок знаком со словацкой культурой и тем, что в России все достаточно похоже. Это огромная гостеприимная страна, в которой семья хотела бы однажды провести отпуск.

"Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку", – сказала собеседница агентства.

Она сообщила, что в один из дней сын заявил о своем желании написать письмо Путину. Они с отцом заявили, что у президента много дел, однако инициативу поддержали.

По словам женщины, весь текст Маттиас написал сам, родители даже особо не проверяли грамматику, только напечатали на компьютере выбранным им шрифтом.

"Нам никто не верит, думают, что мы его заставили, но нет, это правда все пришло ему в голову. Мы и подумать не могли, что нам ответят. Просто сказали сыну, давай ты попробуешь, и посмотрим", – поделилась она.

В российском посольстве в Вене сообщили, что по просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве.

По словам мамы мальчика, он открыл письмо и был поражен.

Ранее сообщалось, что 10-летний австриец Маттиас Брандштеттер написал письмо Владимиру Путину. В нем он попросил президента РФ "не терять веру в Европу".

