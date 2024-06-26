Путин переназначил Шувалова и Скворцову главами ВЭБ.РФ и ФМБА

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Владимир Путин переназначил Игоря Шувалова председателем госкорпорации "ВЭБ.РФ" еще на пять лет, а Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.

"ВЭБ.РФ" – российская госкорпорация развития. Совместно с коммерческими банками организация финансирует масштабные проекты, направленные на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.

ФМБА – государственная структура, занимающаяся обеспечением химико-биологической безопасности территории и жителей РФ, а также проведением мероприятий по охране здоровья на предприятиях с опасными условиями труда.

Полномочия Шувалова продлили досрочно, так как предыдущий срок назначения был до 2026 года. Он возглавляет ВЭБ с 2018 года. С того времени объем ежегодных выдач кредитов и гарантий ВЭБа для реализации инвестпроектов вырос со 100 до 300 миллиардов рублей и выше. На сегодняшний день объем активов и гарантийного портфеля госкорпорации составляет 7 триллионов рублей, что соответствует 2,5% ВВП России.

В 2020 году Путин наградил Скворцову орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом и большой вклад в развитие здравоохранения и за многолетний добросовестный труд.

