Путин утвердил направления научно-технологического развития

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Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития и список важнейших наукоемких технологий. Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Президент РФ поручил кабмину установить объем финансирования и порядок реализации мероприятий по разработке и ускоренному внедрению в экономику технологий за 3 месяца.

Также в течение 6 месяцев необходимо организовать и провести комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единства применения направлений научно-технологического развития и перечня главных наукоемких технологий, отмечается в документе. Кроме того, согласно указу, изменения необходимо внести в законодательство.

Указ начинает действовать со дня его подписания, 18 июня.

Ранее Путин заявил, что наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие обеспечено. Российский президент отметил, что страна справляется со сбоями, которые возникли при реализации коллайдера NICA в Дубне из-за недружественных стран. Все принципиальные вопросы уже решаются, добавил он.

До этого лидер РФ дал старт технологическому пуску комплекса NICA. Это стало ключевым этапом в осуществлении мегасайенс-проекта NICA. Отныне исследователи смогут приступить к работе в рамках международной программы на базе NICA, запланированной на середину 2025 года.

