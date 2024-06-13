Путин заявил, что наука не будет стоять на месте

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Наука ни при каких обстоятельствах не будет стоять на месте, ее развитие обеспечено. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

Российский президент отметил, что страна справляется со сбоями, которые возникли при реализации коллайдера NICA в Дубне из-за недружественных стран. Все принципиальные вопросы уже решаются, добавил он. Более того, продолжил Путин, все политические разногласия, препятствующие развитию науки, будут преодолены.

Говоря о разработке комплекса NICA, глава государства подчеркнул, что отечественные производители справляются с заказами. Нет практически ни одного сбоя. Кроме того, Россия ничего "не закрывает на замок" и не прячет, страна доступна для международного научного сотрудничества, сказал Путин. По его словам, Россия открыта для того, чтобы результаты работы были использованы не только в этой стране, но и в других государствах.

Также Путин назвал коллайдер NICA предметом гордости. Президент подчеркнул, что этот проект будет доведен до конца.

Ранее лидер РФ дал старт технологическому пуску комплекса NICA. Это стало ключевым этапом в осуществлении мегасайенс-проекта NICA. Отныне исследователи смогут приступить к работе в рамках международной программы на базе NICA, запланированной на середину 2025 года.