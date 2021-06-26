Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ, что сотрудники президентской администрации и аппарата правительства якобы будут лишаться повышения в случае отказа от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это неправда", – заявил Песков.

Ранее в Оперштабе отметили, что сотрудникам, отказавшимся от прививки, не только не будет начисляться зарплата, но и период отстранения не будет включаться в стаж, который дает им право на оплачиваемый отпуск.

Кроме того, там добавили, что наличие высокого уровня антител к коронавирусу не является противопоказанием для вакцинации.