Медведев назвал губительными "родимые пятна" бюрократии в РФ

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"Родимые пятна" бюрократии губительны для России в текущей ситуации, от них необходимо избавиться, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ТАСС.

"Очевидно, что в нынешних условиях мы должны постараться вот эти родимые пятна бюрократии и административного такого гнета, который существует в экономике, в максимальной степени снять", – отметил он на форуме партии "Единая Россия" "Предпринимательство в новой экономической реальности".

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что цель каждого пакета антироссийских санкций – максимально ослабить страну.

По его словам, санкции будут одним из системных способов борьбы против развития РФ. Он считает, что сопутствующая борьба за мировое лидерство будет продолжаться еще долго, как и сами по себе антироссийские санкции.

Политик также упомянул, что страны Запада "загоняют" сами себя в условия глобального энергетического, продовольственного и финансового кризисов. При этом замглавы Совбеза указал на то, что жители Европы уже столкнулись с гиперинфляцией на фоне ограничений против России.

