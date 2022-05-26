Медведев назвал санкции Запада попытками максимально ослабить Россию

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Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель каждого пакета антироссийских санкций – максимально ослабить страну. Об этом он сообщил на форуме партии "Единая Россия".

"Каждый новый пакет антироссийских санкций – это попытка в максимальной степени ослабить нашу страну, попытка при помощи блокад, санкционных ограничений, различного рода нормативных актов, законов выстроить совершенно другую систему отношений в мире и систему влияния на нашу страну", – объявил замглавы Совбеза.

По словам Медведева, санкции будут одним из системных способов борьбы против развития РФ. Он считает, что сопутствующая борьба за мировое лидерство будет продолжаться еще долго, как и сами антироссийские санкции.

Дмитрий Медведев также упомянул, что страны Запада "загоняют" сами себя в условия глобального энергетического, продовольственного и финансового кризисов. Замглавы Совбеза указал на то, что жители Европы уже столкнулись с гиперинфляцией на фоне ограничений против России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не покинет глобальную экономическую арену. Глава государства подчеркнул, что странам Запада не удастся "удалить" неугодные государства из разных сфер международной деятельности.