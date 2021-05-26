Песков заверил, что россиянку Сапегу обеспечат юридической и консульской защитой

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"
Россиянка Софья Сапега, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь можно сказать одно, что, безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что главе государства Владимиру Путину не поступало официальное обращение от матери девушки с просьбой помочь, однако Пескову известно, что подобное было озвучено в СМИ.
Пресс-секретарь президента напомнил, что российский МИД также пообещал оказать Сапеге поддержку.
"Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Кроме того, мы видели ее признательные показания. Но в любом случае она имеет право на защиту, и, безусловно, будет оказано все необходимое содействие в обеспечении ее юридической защиты", – подчеркнул Песков.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.
Позже стало известно, что на борту находились основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега, которая после задержания назвала себя редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.
Девушку задержали на два месяца. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о разжигании национальной розни и социальной вражды, совершенной группой лиц. По данным издания Sputnik Беларусь, 26 мая с россиянкой встретится ее адвокат.
Отец россиянки Софьи Сапеги назвал неясными причины ее задержания в Минске
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