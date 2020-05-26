Эпидемиологическая опасность из-за коронавируса в РФ сохраняется – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая опасность в стране еще сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.
"Очевидно, что эпидемиологическая опасность сохраняется, она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к группам риска, и, безусловно, эта опасность будет сохраняться еще какое-то время. Какое точно – не знает никто", – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что страна сможет преодолеть все трудности, поскольку человечество не впервые сталкивается с опасными эпидемиями.
"На протяжении веков это случалось неоднократно, были гораздо более чудовищные эпидемии, которые бушевали и в Европе, и на других континентах. Но каждый раз жизнь возвращалась в нормальное русло, и каждый раз человечество проходило через эти тяготы", – заявил Песков.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в мире, как и в РФ, идет снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Однако подобная тенденция наблюдается не во всех странах.
Глава российского ведомства обратила внимание, что Россия вошла в эпидемию COVID-19 через два с половиной месяца после ее начала в других странах
За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции.
На Москву приходится 2 830 выявленных случаев, на Московскую область – 817. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая COVID-19.
Как определяют коэффициент распространения коронавируса
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