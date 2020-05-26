Половина новых пациентов с COVID-19 в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице за сутки подтвердили 2 830 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 169 303 пациента с COVID-19.
42,9% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,2% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, 5,4% – старше 80 лет, 7,1% – дети.
В столице 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Всего исследование прошли уже более 50 тысяч жителей. Тестирование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан.
Депутат Мосгордумы Елена Самышина призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу. Она уточнила, что на основании результатов исследований власти столицы будут принимать решение о смягчении ограничений или их отмене. Также Самышина добавила, что участниками исследования могут стать все горожане, прикрепленные к поликлиникам.
За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений. В целом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции. Умерли за последние сутки 174 человека. За весь период скончались 3 807 человек. За сутки выписан 12 331 пациент, за весь период – 131 129 человек.
Еще 8 033 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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