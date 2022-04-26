Медведев заявил, что иностранным фирмам будет трудно вернуться в РФ

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что незаменимых компаний в любой стране не бывает. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Медведев отметил, что в РФ будут рады возвращению иностранных организаций, поскольку их не выгоняли из страны.

"Но урок они должны извлечь самый серьезный – надо уважать наши правила и принципы", – подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев добавил, что многим фирмам будет сложнее вернуться в Россию, чем покинуть местный рынок. Он добавил, что пустующие позиции уже готовы в полной мере импортозаместить отечественные производители.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал дать возможность спокойно функционировать зарубежным организациям, которые остались в России, несмотря на внешнее давление. При этом президент заявил о необходимости обеспечить свободу бизнеса, при этом не оставляя без контроля закулисные картельные сговоры.