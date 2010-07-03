Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Элины Быстрицкой. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

В ней глава государства отметил, что Быстрицкая была великой актрисой с многогранным талантом, который она с удовольствием передавала людям.

"Элина Авраамовна с честью прошла суровые испытания Великой Отечественной войны. Выбрала делом своей жизни творчество, созидание, служение искусству. Стала настоящей легендой!" – отмечается в сообщении.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. В последнее время знаменитая актриса тяжело болела.

Церемония прощания пройдет в Малом театре, где Быстрицкая работала с 1958 года. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище. Соболезнования родным и близким Быстрицкой выразили Сергей Собянин, а также актриса Людмила Хитяева.