Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

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Владимир Путин встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава региона доложил президенту о социально-экономическом развитии республики.

Николаев возглавляет Чувашию с 2020 года, срок его полномочий истекает в этом году. Осенью в республике пройдут очередные выборы.

Николаев заявил о намерении баллотироваться на губернаторских выборах на второй срок. Глава государства поддержал его выдвижение, пожелав руководителю региона успехов на выборах.

Ранее Путин назначил главу правительства ДНР Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области. Политик во время встречи с президентом выразил готовность возглавить регион.

В это же время губернатор Оренбуржья Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. В свою очередь, предыдущий глава региона Евгений Куйвашев был освобожден со своей должности.