Песков заявил, что Путина поддерживает вся Россия, а несогласных почти нет

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Практически все общество России согласно с политикой президента Владимира Путина. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для сайта "Аргументы и факты".

"Практически все общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество", – рассказал Песков.

По мнению представителя Кремля, людей, которые уехали из страны и буквально встали на позиции врага, в России не будут ждать и не примут. Он уточнил, что таких людей немного.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что общество не может быть монолитным на 100%, но непонимающих людей можно убедить и разъяснить им правоту Путина.

Ранее Песков заметил, что Россия находится в состоянии войны. По его словам, это начиналось как специальная военная операция, однако как только коллективный Запад стал ее участником на стороне Украины, для РФ это уже стало войной.

Он также заявил, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.