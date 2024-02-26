В Кремле назвали абсурдными заявления о якобы давлении на мать Навального

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Заявления сторонников Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о якобы оказанном со стороны Кремля давлении на его мать являются абсурдными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сделавшие подобные заявления "находятся в розыске так или иначе, практически все находятся за границей", в связи с чем к их высказываниям необходимо относиться соответствующим образом.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что тема выдачи тела Навального не является прерогативой Кремля.

"Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций", – добавил он.

О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Он умер в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие политика ухудшилось после прогулки, во время которой он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его, но спасти его не удалось.

Позже стало известно, что мать Навального Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти и заявила, что ей показали тело в морге.



Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО