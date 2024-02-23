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Мать Навального подписала документы о смерти сына
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мать Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Людмила подписала медицинское свидетельство о его смерти и заявила, что ей показали тело в морге. Об этом сообщает РБК.
По ее словам, следователи в Салехарде сообщили ей о том, что причина смерти политика известна, все юридические и медицинские документы готовы. Мать Навального также потребовала выдать тело для того, чтобы провести публичные похороны, "чтобы была возможность с ним проститься". Она утверждает, что ее сына хотят похоронить тайно.
О смерти Навального стало известно днем 16 февраля. Он умер в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие политика ухудшилось после прогулки, во время которой он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его, но спасти его не удалось.
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