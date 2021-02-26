В Кремле прокомментировали видео с покинувшими КНДР на дрезине дипломатами

Российские дипломаты выехали из КНДР на дрезине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеозапись с покинувшими КНДР на дрезине российскими дипломатами, отметив, что дипломатическая служба очень сложна и сурова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наверное, лучше Маше Захаровой оценивать... Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты", – заявил представитель Кремля.
Ранее в МИД РФ сообщили, что сотрудникам российского посольства в КНДР пришлось возвращаться на родину на дрезине. Дипведомство опубликовало фотографии и видео поездки. Уточняется, что часть пути дипломаты и члены их семей преодолели, самостоятельно толкая дрезину.
Добираться таким образом дипломатам пришлось из-за того, что железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии. 25 февраля они благополучно покинули КНДР, а на следующий день вылетели из Владивостока в Москву.
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