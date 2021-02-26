Руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины фактически отказывается от отношений с Россией и зачастую даже выбирает недружественный, а иногда и враждебный путь, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря, цифры товарооборота между Россией и Украиной являются совершенно незначительными с точки зрения взаимовыгодного потенциала торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Песков назвал нынешнее состояние торговли с Украиной плачевным и отметил, что оно наблюдается по вине украинского руководства.
"Мы делали и будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", – сказал он в ответ на вопрос журналистов о том, почему Россия не вводит контрсанкции в ответ на введение Киевом жестких санкций к РФ.
Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Российской Федерации. В документе утверждается о "целенаправленных убийствах" противников. Каких-либо доказательств со стороны Украины в данном заявлении не указано.
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