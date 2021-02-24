Украина планирует восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года

24 февраля, 18:55
Фото: ТАСС/EPA/YEVGEN HONCHARENKO
Украина намерена контролировать участок границы с Россией в пределах Донецкой и Луганской областей до 2025 года. Решение было принято на заседании кабмина по инициативе главы МВД Арсена Авакова, сообщает ТАСС.
"Задача 5. Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними", – говорится в распоряжении.
Соответствующий пункт правительство страны включило в программу управления госграницами.
Уточняется, что в рамках задачи будут планироваться определенные мероприятия по охране данного участка. Решение было принято в связи с обязательствами Киева по реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.
Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России. В документе говорилось о целенаправленных убийствах противников.
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