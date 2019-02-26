В Совфеде ответили на заявление посла Британии о Скрипалях

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Заявлениям посла Великобритании о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, нельзя верить. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что Сергей и Юлия Скрипали живы. Более того, британский дипломат утверждает, что они получили запрос российского посольства о встрече, однако не хотят общаться с сотрудниками дипмиссии РФ.

"Однако в этой ситуации возникает вопрос: если они не хотят общаться с россиянами, то почему не могут дать интервью британской прессе, журналистам, юристам? Пусть нам покажут их живыми, говорящими, что они не хотят общаться с представителями России по какой-то конкретной причине", – отметил Джабаров.

Сенатор не исключает, что британские власти опасаются, что Скрипали "могут рассказать правду", поэтому не дают "открыть им рот".

"Да, послу хочется верить, но Скрипалей необходимо предъявить живыми – картинку, интервью, но не голословное заявление. А то завтра британцы могут сказать, что и с Наполеоном все в порядке", – резюмировал Джабаров.

В начале января британские СМИ сообщили, что Сергей и Юлия Скрипаль остались жить в Великобритании. Они якобы перебрались на юг страны. Юлия устроилась на работу, связанную с русским языком, а экс-полковник похудел до неузнаваемости. Россияне по-прежнему находятся под наблюдением врачей.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

