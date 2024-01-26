Путин поздравил президента Индии с Днем республики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и главу правительства страны Нарендру Моди с Днем республики. Поздравительная телеграмма появилась на официальном сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня республики. Индия добилась впечатляющих успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене", – подчеркнул он.

Кроме того, российский лидер отметил, что Индия принимает активное участие в урегулировании вопросов, которые стоят на международной повестке.

Путин уверен, что РФ и Индия продолжат развивать двусторонние отношения. Президент РФ сделал акцент на том, что Москва дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с республикой.

В праздничный день Путин пожелал жителям Индии здоровья, успехов, благополучия и процветания.

Ранее российский лидер отметил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешних условиях.

По его словам, "игры" с Индией, связанные с влиянием на ее политику извне, не проходят, поскольку руководство страны жесткое и национально ориентированное. Это позволяет РФ прогнозировать дальнейшие действия партнеров, что важно в практической работе, объяснил он.

Что касается отношений между странами, в прошлом году товарооборот России и Индии увеличился до рекордных 54,7 миллиарда долларов.



Индийско-российский форум состоялся в Москве