Путин отметил независимость внешней политики Индии

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Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в нынешних условиях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

"Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. Но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право", – цитирует его РИА Новости.

Более того, по словам Путина, "игры" с Индией, связанные с влиянием на ее политику извне, не проходят, поскольку руководство страны жесткое и национально ориентированное. Это позволяет РФ прогнозировать дальнейшие действия партнеров, что важно в практической работе.

На встрече со студентами Путин также затронул вопрос признания Индией российских дипломов и научных степеней. Он заявил, что подобные вопросы должны быть решены, и высказал надежду на работу профильных ведомств в направлениях.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Индии увеличился до рекордных 54,7 миллиарда долларов в 2023 году. За январь – октябрь Индия вдвое нарастила импорт российских товаров. В частности, страна увеличила поставки собственной продукции в РФ в 1,4 раза.

