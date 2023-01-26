Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Путина – Песков

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Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть возможным оппонентом для Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского о том, что он не заинтересован в переговорах с российским президентом. По словам Пескова, Зеленский, заявлявший о намерении решить проблемы Донбасса, не выполнил свои предвыборные обещания.

"Он не выполнил Минские договоренности, не собирался их выполнять. Он готовился к войне. Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", – сказал Песков.

Ранее Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Владимиром Путиным, отметив, что после начала военной спецоперации российский президент стал для него никем. Кроме того, Зеленский отметил, что не понимает, кто принимает решения в России.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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