Песков рассказал о планах зарубежных визитов Путина в 2024 году

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Владимир Путин планирует зарубежные визиты в следующем году, однако не на начало года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не в самом начале года. Сейчас, конечно, все-таки главное – внутренняя повестка, естественно", – приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского президента.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине но только для того, чтобы достичь цели спецоперации.

Он добавил, что информация о подаче российским лидером сигналов, которые информируют о готовности к переговорам для прекращения огня на Украине, "в своей концепции неверны".

Песков также рассказал, что Путин не планирует поздравлять с Новым годом и Рождеством глав недружественных стран.

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