Песков сравнил Telegram-каналы с "шепотом друг другу на кухне"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram-каналы публикуют информацию, к которой нельзя серьезно относиться.
"Это скорее, знаете, из области "шепотом друг другу на кухне". Как это у нас у русских заведено", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Песков рассказывал, что у Владимира Путина нет мобильного телефона, потому что в Кремле пользуются закрытой связью. Необходимую информацию президент получает в том числе из Сети и иногда "может сам в компьютере посмотреть интернет".
16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировку Telegram из-за того, что мессенджер не предоставил ключи шифрования от переписки пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что дешифрация переписок противоречит Конституции РФ. Несмотря на попытки заблокировать Telegram, он успешно работает у многих российских пользователей.
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