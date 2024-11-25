Путин дал отсрочку от армии выпускникам, поступившим в Центр спецтехники ФСБ

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Выпускники вузов России, которые трудоустроились в научно-исследовательские подразделения Центра спецтехники ФСБ РФ, смогут получить отсрочку от призыва в армию. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Раньше право на отсрочку от призыва имели граждане, окончившие образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования. Нынешний указ предоставил это право тем, кто окончил вузы.

Тем временем генпрокурор России Игорь Краснов предложил предоставлять отсрочку выпускникам, которые устраиваются на работу на предприятия ОПК. По его словам, в условиях проведения спецоперации на Украине были направлены дополнительные усилия на укрепление законности в сфере ОПК. Ликвидировать нехватку специалистов в сфере, считает Краснов, можно, научив молодых людей востребованным профессиям.