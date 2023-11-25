Путин назвал большой и востребованной работу движения "Матери России"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил о большой и востребованной работе всероссийского движения "Матери России". Соответствующая телеграмма была размещена на сайте Кремля.

Президент РФ поприветствовал участников конференции в Пятигорске, приуроченной ко Дню матери. Ее участниками стали многодетные мамы, жены и матери участников спецоперации, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, деятели науки, культуры, образования.

Как отметил глава страны, на конференции поднимаются такие темы, как поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации и другие. Путин поздравил гостей и организаторов мероприятия с праздником, который пройдет 26 ноября.

Ранее аналитики озвучили самые востребованные подарки ко Дню матери. По словам экспертов, мамы предпочитают получать в этот день цветы, подарочные сертификаты или деньги, парфюмерию, кондитерские изделия, украшения и драгоценности.

Кроме того, женщины в возрасте от 25 до 34 лет в качестве желанного подарка чаще называли электронику и средства ухода. Мамы от 35 до 44 лет выбрали товары для хобби, книги и электронику, а в возрасте от 45 до 60 лет – принадлежности для хобби, книги, кофе и чай.

В столице подготовили программу ко Дню матери