Пандемия показала, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно – Мишустин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавируса показала, что существующих на сегодняшний день ресурсов системы здравоохранения недостаточно и нужны новые подходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития отрасли.
"Ситуация с коронавирусом продемонстрировала и достоинства, и недостатки, которые есть в нашей системе здравоохранения", – заявил Мишустин.
Российская система здравоохранения ускорила осуществление многих решений, в частности создание препаратов для вакцинации и систем для диагностики коронавирусной инфекции, а также производство медицинского оборудования.
"В то же время отчетливо проявились те направления, которым надо уделить особое внимание. Прежде всего, речь идет о том, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно и, соответственно, нужны новые подходы к организации этих работ", – уточнил премьер-министр.
По словам Мишустина, власти продолжают делать все, для того чтобы качественную медицинскую помощь могли получить жители всех регионов страны.
Он также напомнил, что главой государства была создана стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, которая и служит ориентиром в работе над отраслью в первую очередь .
"Уже сейчас надо иметь четкий план действий, который позволит не только вернуть демографические показатели на допандемийные значения, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан", – заключил Мишустин.
Ранее сообщалось, что системы здравоохранения ряда регионов РФ испытывают максимальную нагрузку в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.
В России заявили о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: