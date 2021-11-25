Пандемия показала, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно – Мишустин

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Пандемия коронавируса показала, что существующих на сегодняшний день ресурсов системы здравоохранения недостаточно и нужны новые подходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам развития отрасли.

"Ситуация с коронавирусом продемонстрировала и достоинства, и недостатки, которые есть в нашей системе здравоохранения", – заявил Мишустин.

Российская система здравоохранения ускорила осуществление многих решений, в частности создание препаратов для вакцинации и систем для диагностики коронавирусной инфекции, а также производство медицинского оборудования.

"В то же время отчетливо проявились те направления, которым надо уделить особое внимание. Прежде всего, речь идет о том, что имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно и, соответственно, нужны новые подходы к организации этих работ", – уточнил премьер-министр.

По словам Мишустина, власти продолжают делать все, для того чтобы качественную медицинскую помощь могли получить жители всех регионов страны.

Он также напомнил, что главой государства была создана стратегия развития здравоохранения на ближайшие годы, которая и служит ориентиром в работе над отраслью в первую очередь .

"Уже сейчас надо иметь четкий план действий, который позволит не только вернуть демографические показатели на допандемийные значения, но и обеспечить дальнейший рост численности граждан", – заключил Мишустин.

Ранее сообщалось, что системы здравоохранения ряда регионов РФ испытывают максимальную нагрузку в связи с текущей эпидемиологической ситуацией.

