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Общество

14:16

Песков рассказал об отношении Путина к непопулярным мерам по COVID-19

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал готовность Владимира Путина к непопулярным мерам по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер в принятии решений является сторонником сбалансированности. Однако непростая ситуация с коронавирусом требует принятия непопулярных мер и в этом вопросе глава государства действует во благо граждан страны, подчеркнул Песков.

"Но одновременно с этим все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией – пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача – сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, – конечно, диктует необходимость целого ряда мер", – пояснил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин завил, что россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции без навязывания этой процедуры. Также президент призвал россиян не только прививаться от COVID-19, но и своевременно пройти ревакцинацию.

За последние сутки в России подтвердили 33 796 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 468 189 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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