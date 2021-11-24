Путин заявил, что россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции без навязывания этой процедуры, заявил Владимир Путин.

"Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации. – Прим. ред.). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", – сказал президент России на совещании с членами кабмина.

Также Путин призвал россиян не только прививаться от COVID-19, но и своевременно пройти ревакцинацию.

Ранее Путин заявил, что более 50 миллионов россиян уже вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V". В мире же, по словам президента РФ, этим препаратом привились около 120 миллионов.

