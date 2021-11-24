Путин заявил, что россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции без навязывания этой процедуры, заявил Владимир Путин.
"Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации. – Прим. ред.). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", – сказал президент России на совещании с членами кабмина.
Также Путин призвал россиян не только прививаться от COVID-19, но и своевременно пройти ревакцинацию.
Ранее Путин заявил, что более 50 миллионов россиян уже вакцинировались от коронавирусной инфекции "Спутником V". В мире же, по словам президента РФ, этим препаратом привились около 120 миллионов.
Москва вошла в список регионов с самым значительным снижением заболеваемости COVID-19
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