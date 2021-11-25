Песков высказался о действующих из-за коронавируса ограничениях в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Люди, недовольные введенными из-за коронавируса ограничениями, будут всегда, однако они находятся в меньшинстве по сравнению с теми, кто хочет сохранить свою жизнь, соблюдая эти вынужденные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, не опасается ли российское руководство всплеска недовольства и протестных акций на фоне усиления пандемийных ограничений.
"Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса", – сказал Песков.
Ранее Владимир Путин завил, что россиян необходимо убеждать вакцинироваться от коронавирусной инфекции без навязывания этой процедуры. Также президент призвал россиян не только прививаться от COVID-19, но и своевременно пройти ревакцинацию.
За последние сутки в России подтвердили 33 796 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 468 189 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.
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