Совфед разрешил использовать нацистскую символику в учебных целях

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Закон об использовании нацистской символики в учебно-просветительских целях одобрили в Совете Федерации. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Было установлено, что в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ можно демонстрировать нацистскую символику, но при условии осуждения нацизма и негативного отношения к его идеологии.

Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, вице-спикером нижней палаты парламента Петром Толстым и председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Создатели документа считают, что новая норма не представляет общественной опасности.

Ранее Госдума приняла закон о снятии запрета на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе. Ключевое условие заключается в том, что произведение или продукция не могут пропагандировать или оправдывать нацизм.

