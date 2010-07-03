Госдума приняла закон об использовании нацистской символики

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла закон об исключении запрета на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе в случае отсутствия пропаганды и оправдания нацизма.
Авторами законопроекта выступили члены комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской, а также вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Глава комитета по культуре Елена Ямпольская отметила, что внесенные поправки позволяют снять "общественный раздражитель", особенно накануне празднования 75-летия Победы.
"Люди захотят ставить кадры, люди захотят ставить плакаты, люди захотят ставить старые фотографии, люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за нашу Родину. И очень хорошо, что это эти благие намерения никаким образом не будут попадать под некие наказания. Это был такой момент абсурда, который очень раздражал общество и который мы сейчас убираем", – приводит слова Ямпольской "Интерфакс".
9 ноября центр "Мосволонтер" открыл регистрацию в волонтерский корпус 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На протяжении всего 2020 года добровольцы будут организовывать памятные патриотические мероприятия, встречать и сопровождать ветеранов и гостей, раздавать воду и сувениры, а также координировать построение колонн на шествиях.
К организации торжественных мероприятий привлекут более 30 тысяч волонтеров. Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова отмечала, что особенно будут востребованы волонтеры, которые говорят на иностранных языках.
Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении Года памяти и славы в России в 2020 году. В документе указано, что проведение Года памяти и славы было организовано ради сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы 1941–1945 годов.
Регистрация волонтеров на мероприятия в честь Дня Победы стартовала в Москве
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