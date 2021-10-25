Путин провел телефонные переговоры с Джонсоном

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Владимир Путин по телефону провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщается на сайте Кремля.

"Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", – говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии конференции в Глазго президент России заверил, что страна привержена к международным обязательствам и намерена постепенно сокращать углеродный след национальной экономики.

"Подробно обсуждена климатическая проблематика в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", – добавляется в сообщении.

Также политики затронули ситуацию в Афганистане. Путин проинформировал Джонсона об итогах состоявшейся на прошлой неделе консультации в рамках Московского формата.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого предложил ему посетить Санкт-Петербург.

