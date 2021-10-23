Путин предложил премьер-министру Израиля посетить Санкт-Петербург

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, в ходе которого предложил ему пестить Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина еврейского государства.

"Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит (в Россию – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Беннет считает Владимира Путина близким другом своего государства. Об этом политик заявил перед началом переговоров с президентом России.

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что в стране живут миллион русскоговорящих граждан, которые "своей культурой работы, своей ментальностью" вносят большой вклад в развитие государства.

