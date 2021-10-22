Премьер-министр Израиля назвал Путина близким другом

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает Владимира Путина близким другом своего государства. Об этом политик заявил перед началом переговоров с президентом России.

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", – цитирует его ТАСС.

Беннет подчеркнул, что в Израиле живут миллион русскоговорящих граждан, которые "своей культурой работы, своей ментальностью" вносят большой вклад в развитие государства. Он также коснулся темы Второй мировой войны, отметив, что в его стране помнят вклад СССР в победу над нацизмом.

В ходе переговоров с Путиным израильский премьер-министр положительно оценил двустороннее сотрудничество в различных областях, в том числе в науке и экономике, а также по ситуации в Сирии.

Ранее стали известно, что с 1 ноября Израиль может начать принимать туристов, привитых "Спутником V". Пока это планируется реализовать только в рамках пилотного проекта. Так, иностранцы должны быть привиты не раньше чем за полгода до приезда, им также потребуется сдать ПЦР-тест и серологический тест.

