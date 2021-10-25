Путин поручил проверить соблюдение требований к качеству продуктов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин заявил о необходимости актуализировать рекомендации по рациональному питанию. Правительству РФ совместно с Российской академией наук необходимо обеспечить актуализацию норм физиологических потребностей человека в энергии и веществах с учетом возрастно-половой структуры населения и профессиональной занятости.

Ранее Роскачество нашло в Дарницком хлебе некоторых марок следы пестицидов. Специалисты исследовали хлеб 17 марок, произведенный в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В продуктах восьми марок нашли следы ингибиторов и инсектицидов, которые могли перейти в готовый продукт из сырья.

