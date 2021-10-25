Путин поручил проверить соблюдение требований к качеству продуктов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин заявил о необходимости актуализировать рекомендации по рациональному питанию. Правительству РФ совместно с Российской академией наук необходимо обеспечить актуализацию норм физиологических потребностей человека в энергии и веществах с учетом возрастно-половой структуры населения и профессиональной занятости.
Ранее Роскачество нашло в Дарницком хлебе некоторых марок следы пестицидов. Специалисты исследовали хлеб 17 марок, произведенный в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Тамбовской и Курской областях. В продуктах восьми марок нашли следы ингибиторов и инсектицидов, которые могли перейти в готовый продукт из сырья.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: