В Кремле назвали ситуацию в Косове напряженной

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В Косове в настоящее время сложилась напряженная ситуация, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Она (ситуация. – Прим. ред.) напряженная и потенциально опасная", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона внимательно следит за тем, как развиваются события в Косове. Песков указал на предвзятое отношение к сербам в регионе. По его словам, власти Косова всегда придерживались этой линии.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова. В нападении обвиняются сербские преступные группы. Позднее стало известно, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в нападении на правоохранителей.

Сербский лидер Александр Вучич заявил о гибели трех сербов. По его словам, их убили полицейские Косова. Он обратил внимание, что двоих устранили с использованием снайперского оружия с большого расстояния.



Неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова