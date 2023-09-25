Шойгу доложил Путину о сражении у Урожайного – Песков

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Владимир Путин знает о деталях сражения у села Урожайного. Соответствующий доклад главе государства предоставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайного, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Иваном Калашниковым", – отметил он.

Ранее Калашникова представили к званию Героя РФ. В российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на южнодонецком направлении у села Урожайного.

Пять военнослужащих, двое из которых получили травмы во время этого сражения, противостояли 12 украинским штурмовикам. Командир подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Большой взял на себя основной удар.



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